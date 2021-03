Pachino, un alunno positivo al tampone rapido: chiuso il Bartolo

Un alunno positivo al tampone rapido a Pachino alla base della decisione della Commissione straordinaria di emettere l'ordinanza di chiusura del plesso scolastico Bartolo di via Rubera a partire da oggi e per due giorni.

Non solo, la commissione ha avuto notizia di altri positivi o casi sospetti che sono contatti del mondo della scuola. Da qui in via precauzionale il provvedimento che ha decorrenza immediata.