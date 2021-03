Siracusa, all'Istituto Vittorini la consegna dei diplomi Dele A1

Consegna dei Diplomi Dele delle sessioni di esami del 2019/2020 ieri all'Istituto Comprensivo Elio Vittorini di Siracusa, alla presenza della dirigente scolastica Pinella Giuffrida. I diplomi sono rilasciati dall’Instituto Cervantes per conto del Ministero dell’Istruzione spagnolo, che certificano il livello di conoscenza della lingua spagnola.

Gli alunni Alessia De Luca, Alessandro Drago, Alessia Garofalo, Giulia Jie Pan, Giada Puma hanno conseguito il Dele A 1 con ottime votazioni.

Iniseme a loro la docente di Lingua spagnola, Daria Patti, che ha tenuto il corso di preparazione.

La Dirigente Scolastica si è complimentata per l'ottimo risultato ottenuto, frutto di un impegno extrascolastico dei ragazzi che, durante il lockdown hanno proseguito, prevalentemente in Dad, insieme ad altri compagni dello stesso istituto, il corso per la preparazione alla successiva certificazione (livello A2) di cui hanno sostenuto gli esami lo scorso 18 e 19 febbraio 2021 presso l' Associazione Mundo Hispánico sede dell' Instituto Cervantes di Siracusa.