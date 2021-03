Elezioni amministrative 2021 verso il rinvio, nel Siracusano coinvolti 5 Comuni

Il rinvio di tutte le elezioni al prossimo autunno è sempre più concreto. Il dilagare delle varianti del covid avrebbe indotto il governo a decidere di congelare per il momento tutte le consultazioni indicando un'ipotetica nuova data al 10 ottobre.

La decisione sarebbe già stata presa, e sarebbe stata completata l'istruttoria. Mancherebbe solo il decreto legge e la comunicazione della decisione che deve arrivare entro l'11 marzo.

Tra i 1200 Comuni che in tutta Italia vanno al voto per le amministrative, 33 sono in Sicilia. In provincia di Siracusa si andrà al voto a Lentini, Noto, Pachino, Ferla e Sortino.