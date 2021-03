Siracusa, screening anti covid per gli operatori economici all'ex Onp

Uno screening in modalità drive, organizzato dal Comune e dall’Asp di Siracusa, per gli operatori economici del capoluogo.

Si terrà sabato 6 marzo dalle 9 in poi, all’ex Onp con ingresso da viale Scala Greca. Hanno aderito la maggior parte delle sigle sindacali e delle organizzazioni rappresentative di commercianti, artigiani, ristoratori ed albergatori.

“E’ il primo esempio in Sicilia e per noi rappresenta un motivo di soddisfazione da condividere con l’Azienda ospedaliera. Lo screening è uno strumento a maggior tutela dei cittadini e dei consumatori, e va ad aggiungersi alla grande attenzione che gli operatori di ogni settore attuano nel rispetto di quanto previsto dalle normative vigenti. C’è da augurarsi adesso una grande partecipazione da parte degli operatori”: lo dichiarano in una nota il sindaco, Francesco Italia, e gli assessori alla Protezione civile e alle Attività produttive, Sergio Imbrò e Cosimo Burti.