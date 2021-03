Impugnate le variazioni di bilancio della Regione, a rischio le coperture finanziarie per i lavoratori della ex Provincia di Siracusa

"Variazioni di bilancio approvate all'Ars, impugnate a Roma. A forte rischio le coperture finanziarie per i lavoratori dell'ex Provincia regionale di Siracusa con mesi di stipendi non pagati".

A lanciare l'allarme è Alda Altamore, segretario generale della Uil Fpl Siracusa che fa rilevare anche come ad aggravare la situazione, ci sia anche il mancato introito sulle accise di circa 700mila euro che avrebbe rappresentato un'altra boccata d'ossigeno per i lavoratori del Libero consorzio di Siracusa. “Ci preoccupa ancora di più - dichiara Altamore - che la Regione non abbia ancora provveduto a inviare alla ex Provincia la quota parte legata alle accise che di norma ha sempre inviato a gennaio.

Ancora una volta - conclude - assistiamo ad una situazione drammatica per questi lavoratori senza che la nostra deputazione, regionale e nazionale, si intesti questa battaglia e provi a sensibilizzare chi siede oggi al posto di comando”.