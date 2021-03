Noto, minacce e molestie telefoniche: denuncia e diffida per un 41enne

Dovrà rispondere di minacce gravi e molestie telefoniche continuate un uomo di 41 anni di Noto.

La sera del 10 febbraio in Commissariato la vittima, un uomo di 40 anni, presenta formale denuncia per aver ricevuto numerosi messaggi vocali di minacce tramite una nota piattaforma social da parte di un suo conoscente. Quest'ultimo pensava che la vittima volesse entrare in contatto con la sua ex convivente. Alla negazione della relazione da parte della vittima, il 41enne rispondeva con altre e più forti minacce.

Da qui la denuncia a carico del molestatore e la diffida a non ripetere tali condotte.