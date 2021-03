Portopalo, nuovi contagi: scuole chiuse fino al 5 marzo

Da oggi, mercoledì 3 marzo, tornano ad essere chiuse le scuole a Portopalo. E lo resteranno fino a giorno 5.

Lo ha disposto il sindaco, Gaetano Montoneri in via precauzionale dopo presunti casi di positività tra alcuni ragazzini che domenica hanno partecipato ad un raduno scout all'aperto.

Da qui, in attesa della conferma del tampone molecolare, il primo cittadino con un'ordinanza ha deciso di chiudere la scuola dell'Infanzia, elementare e media, e lo spazio gioco per bambini. Disposta inoltre la sanificazione dei locali scolastici.