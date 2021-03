Approvati 2 progetti di riqualificazione per Marina di Priolo

Due progetti di riqualificazione di Marina di Priolo finanziati con risorse comunitarie. La graduatoria è stata pubblicata sul sito della Regione.

A darne notizia il sindaco Pippo Gianni e l’assessore Patrizia Arangio. Il primo prevede l’installazione di telecamere per la prevenzione degli incendi boschivi, con la realizzazione di una rete di telerilevamento e monitoraggio lungo il litorale, alimentata con pannelli fotovoltaici, per un importo di 426.600 euro.

Il secondo, redatto in sinergia con il Direttore della Riserva Saline, Fabio Cilea, vedrà invece l’eradicazione delle specie alloctone, altamente infestanti, con quelle autoctone, per un importo di 255.388 euro.

I progetti prevedono esclusivamente attività di miglioramento naturalistico dei siti Natura 2000.