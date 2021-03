Solarino si mobilita per sostenere il concittadino Colapesce a Sanremo

Solarino si mobilita per sostenere Lorenzo Urciullo, in arte Colapesce nella sua partecipazione al Festival di Sanremo.

"Solarino - scrive il sindaco Seby Scorpo - avrà l’onore ed il piacere di essere rappresentata da Lorenzo, ormai affermato cantautore del panorama nazionale italiano, che si esibirà insieme al palermitano Antonio Di Martino (Dimartino) col brano “Musica leggerissima“.

A Lorenzo, per il quale chiediamo il massimo sostegno di tutta la comunità solarinese, già insignito del premio “Solarinesi Eccellenti” nel 2013, va il nostro più affettuoso augurio di un festival che lo possa consacrare ai più alti livelli della musica italiana di questo nuovo millennio".