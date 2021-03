Augusta, in arrivo la Sea Watch con 363 migranti a bordo

E' in rotta verso Augusta la Sea Watch, la nave ong tedesca con a bordo 363 migranti soccorsi al largo delle coste della Libia.

L'arrivo della nave è previsto per oggi pomeriggio. Sono stati allertati i soccorsi e il personale dell'azienda sanitaria per provvedere all'esecuzione dei tamponi che, come da protocollo, saranno effettuati sulla nave.