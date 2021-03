Fondi per il dissesto idrogeologico, il Comune di Siracusa non presenta progetti

Nessun progetto inviato dal Comune di Siracusa per ottenere fondi dal governo nazionale per mitigare il dissesto idrogeologico, perdendo così la possibilità di usufruire di 5 milioni di euro.

A darne notizia è il deputato nazionale del M5S, Paolo Ficara:"Sono stati assegnati i primi 1,85 miliardi che serviranno a far partire ben 2.846 interventi. Spiace che il comune di Siracusa non abbia inviato alcun progetto, rinunciando a priori alla possibilità di assicurarsi un finanziamento importante per problemi più che presenti nel territorio aretuseo, ovvero il dissesto idrogeologico o la messa in sicurezza di ponti e scuole".

In provincia di Siracusa arriveranno circa 10 milioni di euro per Francofonte, Palazzolo e Rosolini (2,5 milioni ciascuno), Buccheri, Cassaro e Solarino per quasi 1 milione ciascuno. Saranno invece successivamente finanziati con lo scorrimento della graduatoria i progetti presentati dai comuni di Buscemi e Ferla. "Purtroppo - conclude Ficara - sono stati esclusi alcuni Comuni per irregolarità nell’invio della documentazione e per la mancanza del bilancio 2019 approvato". A non inviare progetti però non è stato solo il Comune di Siracusa, ma anche Avola, Noto, Lentini, Priolo, Melilli, Floridia e Portopalo.