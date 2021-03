Vaccinazione anticovid, agenti di Polizia penitenziaria del Siracusano: "Noi dimenticati"

Il personale della Polizia penitenziaria della provincia di Siracusa esclusa, fino a questo momento, dagli elenchi delle categorie che saranno vaccinate contro il covid in via prioritaria.

A denunciare la situazione sono le sigle sindacali di categoria (Uspp, Fns Cisl, Fsa Cnpp, Cgil pp, Sippe): "Per gli appartenenti al Corpo di Polizia Penitenziaria che espletano servizio nelle carceri siracusane (Siracusa, Noto e Augusta) - si legge nella nota - non sembra esserci alcuna notizia che rassicuri sulla somministrazione dei vaccini per il covid 19 che ha seminato morte anche nelle carceri : è di poche ore orsono la notizia della terza vittima di covid 19 nella sola terra campana".

Da qui la richiesta di intervento alla politica regionale per "verificare eventuali anomalie da parte di chi, per competenza, avrebbe dovuto avviare il processo di vaccinazione" e alla Procura della Repubblica "di valutare eventuali elementi di propria competenza circa ritardi (e le gravissime conseguenze che ne potrebbero scaturire) e alle segreterie regionali delle sigle sindacali viene rivolto l’invito, anche per tramite delle segreterie nazionali, a porre rimedio alla situazione.