Canicattini Bagni, bando per l'assegnazione di case popolari

E' stato pubblicato il bando per l’assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica nel Comune di Canicattini Bagni.

Le domande dovranno essere presentate, con allegata la documentazione richiesta, entro l’1 aprile 2021 al protocollo del Comune in via XX Settembre 42 o a mezzo raccomandata postale. In tal caso, ai fini del termine di scadenza, farà fede la data del timbro postale di spedizione.