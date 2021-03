Siracusa, formazione per giovani volontari al centro della Protezione civile

Una giornata formativa dedicata ai ragazzi questa mattina al centro operativo della Protezione civile comunale di Siracusa, in via Elorina. L'iniziativa è stato organizzata dall'associazione di volontariato “Templari” e ha visto la partecipazione di due comunità per minori, “Albatros” di Solarino e “Iblea” di Floridia, accolte dall'assessore Sergio Imbrò.

I giovani aspiranti volontari hanno effettuato una simulazione di soccorso e assistenza in caso di emergenza e calamità nell'ambito di un progetto per l'educazione alla solidarietà.

“È estremamente positivo – ha detto Imbrò – che i nostri volontari, oltre alle attività di protezione civile, si dedichino anche ai più piccoli, aiutandoli nell'ascolto attivo e favorendo l'acquisizione di competenze sociali di collaborazione e aiuto verso il prossimo”.