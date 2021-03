Siracusa, ancora una donna alla direzione del Patronato Inca

Serena Bellinvia è la nuova direttrice del Patronato Inca-Cgil di Siracusa. Bellinvia, 35 anni, dopo oltre 15 anni di esperienza da operatrice nella previdenza privata, nei danni alla salute e nelle prestazioni sociali e assistenziali, assume l’importante incarico alla guida del più grande patronato della provincia, succedendo a Yvonne Motta, chiamata ad altri incarichi regionali in campo fiscale. Numerose le sfide da affrontare, tra cui la gestione delle numerose prestazioni aggiuntive derivanti dalla pandemia. “Sarà necessario innanzitutto rafforzare i servizi a distanza e affinare il sistema di prenotazione appuntamenti nell’ottica di garantire i nostri servizi con il massimo livello possibile di sicurezza e tutela della salute – dichiara Serena Bellinvia - Queste azioni ci permetteranno di rispondere velocemente ed efficacemente alle esigenze dei nostri assistiti che, in questo periodo di pandemia, si sono avvicinati ancora di più a noi per poter usufruire delle indennità, delle agevolazioni e di tutte le misure di assistenza previste dal Governo per poter fronteggiare l’emergenza economica e sociale che il Covid- 19 ci ha imposto”. Il segretario generale della Cgil di Siracusa, Roberto Alosi: “La nomina di Serena Bellinvia a direttrice del patronato è una conferma di continuità nel servizio di qualità finora reso dal nostro Patronato. Per quanto giovane, ha già maturato una lunga esperienza nel campo e dunque per la Cgil rappresenta una garanzia”.