Siracusa, appaltati i lavori di manutenzione della ex SS 114

Appaltati i lavori di manutenzione straordinaria sulla ex SS 114 “Siracusa – Priolo – Montedison”, Asse Montedison Svincolo Punta Cugno. Ex SS 193”. Lo comunica Vincenzo Vinciullo.

L’importo complessivo dei lavori ammonta ad 800 mila euro ma sono stati aggiudicati, in seguito al ribasso d’asta a 525.647,97 euro.

Le risorse arrivano dal Patto per il Sud, firmato il 10 settembre 2016.

"Con la somma rimanente pari a quasi 275 mila euro - - suggerisce Vinciullo - si potrebbe mettere in sicurezza l’asse di penetrazione, ex Consorzio ASI, alla città di Melilli".