Siracusa, tamponi a studenti: Ternullo "Siano effettuati in drive in"

Tamponi in drive in e non in classe per gli sudenti delle scuole primarie, secondarie e superiori. Questo l'auspicio della deputata regionale di Fi, Daniela Ternullo che evidenzia il problema scoppiato nelle scorse settimane sull'assenza dei genitori.

"La scelta del tampone in classe come fatto dall'Asp di Siracsua - spiega Ternullo - amplifica le preoccupazioni nei vari plessi scolastici. Ecco perché, previa interlocuzione con gli uffici dei dipartimenti di competenza, voglio chiarire che l'alternativa esiste, invitando ad effettuare i tamponi tramite la modalità drive-in. Così facendo - conclude - non si preclude, anzi è richiesta la presenza di un genitore o di chi detiene la potestà del minore. Perché sottoporre i nostri figli, specie i bambini della scuola primaria e secondaria a ulteriori disagi, se per loro esiste l’alternativa ai tamponi in classe?”.