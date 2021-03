Siracusa, hub vaccinale all'Urban Center: cambia la viabilità

Cambia la viabilità nella zona di via Nino Bixio, a Siracusa, dopo l'istituzione di un ub vaccinale all'Urban Center.

Da domani, mercoledì 3 marzo e fino al 30 settembre, nel tratto di via Bixio interposto tra via Malta e via Bengasi, sarà in vigore il divieto di transito, fatta eccezione per le autovetture dei residenti del civico 2, con ingresso da via Bengasi; disposto inoltre il divieto di sosta, con rimozione coatta 0-24, sul lato sinistro del senso di marcia con direzione via Malta. Sul lato destro del senso di marcia, con direzione via Malta, la sosta sarà riservata solo ai veicoli dei residenti al civico 2 di via Bixio.