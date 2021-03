Siracusa, sgominato gruppo che gestiva traffico e spaccio di stupefacenti: 31 arresti

È in corso a Siracusa l’esecuzione, da parte dei Carabinieri del Nucleo Investigativo del Reparto Operativo del Comando Provinciale aretuseo, di un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal Gip di Catania a carico di 31 appartenenti a un sodalizio criminoso operante nel capoluogo, ritenuto responsabile, a conclusione di indagini dirette dalla Dda di Catania, di traffico e spaccio di ingenti quantitativi di cocaina, crack, marijuana, hashish e metanfetamine. Il gruppo criminale aveva costituito una piazza di spaccio delimitata anche da cancelli abusivamente collocati e protetta da vedette, capace di produrre incassi fino a 25.000,00 euro al giorno e spacciava anche in prossimità di scuole ed avvalendosi di minori, mentre 17 sodali sono risultati indebiti percettori del reddito di cittadinanza.

Sono in corso numerose perquisizioni con l’ausilio di cani antidroga e di ricerca armi ed esplosivi. All’attività, eseguita da circa 150 militari, concorrono assetti specialistici del 12° Reggimento Carabinieri “Sicilia” di Palermo e dello Squadrone Eliportato Carabinieri “Sicilia” di Sigonella, nonché un elicottero dell’Arma.