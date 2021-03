Priolo, Patrizia Arangio nuovo assessore alla Pubblica istruzione, Sport e Spettacolo

Avvicendamento nella giunta comunale di Priolo: Patrizia Arangio, 38 anni, imprenditrice di Priolo, già consigliere comunale, subentra alla dimissionaria Mariachiara Gambuzza nelle deleghe Pubblica Istruzione, Legalità, Volontariato, Pari Opportunità e Famiglia. Alla Arangio sono state assegnate anche le rubriche Sport, Spettacolo, Turismo e Cultura, tenute finora dal sindaco Pippo Gianni.

Il neo assessore ha giurato questa mattina presso il Palazzo Municipale, alla presenza del primo cittadino e del segretario generale, Eleonora Di Fede.

“Ringrazio tutti coloro che hanno riposto in me la loro fiducia - ha detto Arangio - e in particolare il sindaco Gianni per la fiducia che ha riposto in me, alla coalizione SiAmo Priolo che ha sostenuto la scelta della mia persona per questo incarico, in un momento così delicato e a Mariachiara Gambuzza che mi ha preceduto".