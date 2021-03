Rosolini, viola per 30 volte l'obbligo di presentazione ai Carabinieri: arrestato

Non si presenta per 30 volte alla stazione dei Carabinieri di Rosolini così come prevede la restrizione dui è sottoposto e il magistrato di sorveglianza del tribunale di Siracusa gli aggrava la misura, disponendo il suo arresto.

Il provvedimento è stato eseguito dai militari dell'Arma a carico di Fabio Rubbera, 34enne di Pachino

L’uomo è stato pertanto ristretto nel carcere di Cavadonna.