Siracusa, con un coltello in auto: denuncia per 71enne

I Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Siracusa hanno denunciato in stato di libertà per porto abusivo di arma da taglio M.S., siracusano di 71 anni.

Erano da poco passate le otto di sera, quando l’autovettura su cui l’uomo viaggiava è stata fermata a un posto di controllo all’entrata sud di Siracusa. I militari operanti, notando l’atteggiamento nervoso del soggetto ed i suoi numerosi precedenti di polizia, hanno deciso di effettuare una perquisizione personale e veicolare. L’attività ha dato esito positivo in quanto nel vano portaoggetti dell’autovettura è stato rinvenuto un coltello a serramanico con lama di sette centimetri, immediatamente posto sotto sequestro.

Per questi motivi l’uomo è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria di Siracusa per il reato di porto abusivo di arma da taglio.