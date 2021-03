Siracusa, blitz della Polizia nelle piazze dello spaccio: 2 arresti e sequestro di droga e armi

Due arresti, sostanza stupefacente sequestrata ed un piccolo arsenale trovato all'interno di un condominio protetto da cancelli e portoni in metallo. E' il risultato dell'operazione antidroga della squadra mobile della Questura di Siracusa su delega della Procura e in collaborazione con il nucleo cinofili della Questura di Catania.

Le armi erano state nascoste nelle manichette antincendio della palazzina. In totale gli agenti della squadra mobile hanno recuperato tre pistole semiautomatiche, di vario calibro, un fucile con canne mozze e decine di cartucce. Alcune delle armi erano con matricola abrasa o costruite artigianalmente. In manette è finito Sebastiano Valentino Violante, 37 anni, colto in flagranza di detenzione ai fini di spaccio di marijuana, cocaina, hascisc e denaro. La polizia ha rimosso e sequestrato i cancelli e portoni in metallo realizzati abusivamente davanti ad un accesso condominiale dei complessi di edilizia popolare in via Italia 103. Gli agenti hanno notato un uomo che fuggiva dalle scale e sul terrazzo ha lanciato un marsupio con 50 dosi di cocaina per 11 grammi, 93 dosi di hashish per 55 grammi e 13 dosi di marijuana oltre a 1600 euro, bilancino di precisione e materiale per il confezionamento oltre ad un candelotto esplosivo di genere vietato. La droga sequestrata, se immessa nel mercato, avrebbe fruttato 1200 euro per la cocaina, 600 euro per l’hascisc e 100 euro per la marijuana.

Il secondo intervento alla Mazzarrona, in uno stabile che era dotato di un sistema di videosorveglianza, dove è stato sorpreso Salvatore Barbiera, 34 anni, siracusano che aveva, secondo l'accusa, 2 grammi di cocaina, nascosti nello scarico del water e nel condotto fognario oltre a 280 euro, frutto dell’attività di spaccio. Barbiera è statao ristretto ai domiciliari.

Nell'ambito delle operazioni due persone, in qualità di assuntori, sono state segnalate alla prefettura.