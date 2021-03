Golden Globe a Laura Pausini: "Io sì" miglior canzone del 2020

Golden Globe per Laura Pausini."Io sì", da "La vita davanti a sé" di Edoardo Ponti, è la miglior canzone originale del 2020.

L'annuncio ai premi della Hollywood Foreign Press. La canzone è frutto di una collaborazione di Diane Warren, Laura Pausini e Niccolò Agliardi.

"Mai sognato di vincere un Golden Globe non ci posso credere",dice su Instagram "Dedico il premio a coloro che vogliono e meritano di essere "visti" - aggiunge Laura - e a quella ragazzina che 28 anni fa vinse Sanremo e non si sarebbe mai aspettata di arrivare così lontano".