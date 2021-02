Rosolini, vuole viaggiare gratis sul bus e fa ritardare la partenza: denunciato

Voleva viaggiare sul bus per Modica senza pagare il biglietto. Causa il ritardo di un'ora al mezzo e viene pertanto denunciato per interruzione di pubblico servizio.

Si tratta di un uomo di 41 anni di Pozzallo, che è salito sul bus alla fermata di Rosolini. L'autista ha richiesto l'intervento dei Carabinieri che giunti sul posto hanno fatto scendere l'uomo dal mezzo. Il bus ha ripreso la sua corsa e per il 41enne è scattata la denuncia.