Da Siracusa all'aeroporto di Catania in treno, collegamento attivo dal 13 marzo

E' ufficiale, dal 13 marzo si potrà raggiungere l'aeroporto di Catania, prendendo il treno e lasciando a casa l'auto.

E' stata completata la strada di collegamento tra la fermata ferroviaria di Fontanarossa e lo scalo aeroportuale.

A darne l'annuncio l'assessore regionale alle Infrstrutture, Marco Falcone: "Dal 13 marzo - scrive - potremo partire in treno da Messina, Caltagirone, Taormina o Siracusa, e ancora da Enna, Giarre, Acireale, Lentini, Augusta, Fiumefreddo e tante altre stazioni, per andare a prendere l’aereo. Finalmente senz’auto. Per la prima volta, dopo decenni".

Adesso bisognerà verificare nel concreto l'attivazione delle navette della Sac che dalla fermata ferroviaria porteranno i passeggeri fino all'aeroporto.

La nuova fermata è stata realizzata da Rfi grazie ai 5 milioni di euro messi a disposizione da governo centrale, grazie al contratto di programma e agli investimenti previsti.