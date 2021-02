Siracusa, Progetto Einaudi Ambiente Sostenibile: a dimora 200 piantine

Più di duecento piantine di bagolaro, leccio, carrubo, olivastro e roverella sono stati piantumati dagli studenti dell’Einaudi di Siracusa in un appezzamento di terreno di circa 3000 metri quadri di pertinenza dell’Istituto.

L’attività è stata valutata ai fini del Pcto e all’interno della nuova materia di educazione civica, per la la parte riguardante la sostenibilità ambientale.

Il Dipartimento Sviluppo Rurale ha fornito le piantine; hanno collaborato l’Associazione Nazionale Marinai Italiani, l’Associazione Nazionale della Polizia di Stato e l’Associazione Nazionale Forestale Italiani.

Soddisfatta la dirigente dell’Istituto Einaudi, Teresella Celesti che ha sottolineato come "eventi di questo genere permettono agli studenti di passare da una cultura egocentrica ad una cultura ecocentrica offrendo loro la possibilità di contribuire fattivamente alla qualità dell’ambiente in cui vivono, invertendo decisamente il passo alle politiche climaticide che si sono avute negli ultimi decenni".

L’iniziativa rientra all’interno del progetto “Einaudi Ambiente Sostenibile” (referenti i prof. Nino Moscuzza e Salvo La Delfa) avviato nel 2020 che ha lo scopo di rendere la scuola un luogo sensibile alle questioni ambientali, come la transizione ecologica, la decarbonizzazione e i cambiamenti climatici.