Giornata Mondiale del Linfedema 2021, convegno online

"Sos Linfedema onlus" organizza un convegno online per celebrare il "LYMPHADAY 2021", la Giornata Mondiale del Linfedema del 6 marzo. Come ogni anno l 'associazione Sos Linfedema onlus organizza un momento di confronto per condividere disagi e criticità che questa patologia comporta. Quest'anno durante la Giornata mondiale del Linfedema, il 6 marzo, si confronteranno insieme: l’onorevole Vito De Filippo (componente Commissione Affari sociali Camera dei deputati), l’onorevole Marialucia Lorefice (presidente della Commissione Affari sociali della Camera dei deputati), l’onorevole Giorgio Pasqua componente VI Commissione Sanità – ARS Sicilia), il medico linfologo Antonio Mander, medico angiologo Filippo Magnoni, la direttrice Osservatorio nazionale Malattie Rare Ilaria Ciancaleoni Bartoli, il medico chirurgo linfologo certificatore Costantino Eretta, il medico genetista Matteo Bertelli, la manager della sanità Giada Li Calzi, il vice cordinatore nazionale medici legali INPS Gianfranco Magnelli, il fisiatra linfologo certificatore Manuela Sciuscio, il fisiatra linfologo Giuseppe Caraccio, fisioterapista linfologo Rinaldo Caldirola.

Il comitato scientifico con i medici, linfologi: Domenico Corda, Kathrin Jung, Henrich Ebner, Mario Bellisi, Cinzia Vaisitti. Il presidente di SoS Lindefema onlus Francesco Forestiere e il consiglio direttivo, composta da: Antonino Marsico, Christian Trovato, Nunzia Tramparulo e Domenico Perrone. Modera la giornalista Melania Sorbera.

La Giornata si svolgerà in diretta a partire dalle 9,30 di sabato 6 marzo sul canale 86 del digitale terrestre di Medical Excellence Tv e sui canali social dell'emittente.