Noto, acquista online un barboncino e paga l'anticipo ma la venditrice sparisce

Una donna napoletana di 47 anni denunciata per truffa.

La vittima, un uomo di Noto di 54 anni, dopo aver visto l'annuncio della vendita di un barboncino per 700 euro, decideva di acquistarlo per regalarlo alla figlia. Il 22 dicembre scorso, il bonifico di 200 euro con l'impegno a pagare la restante somma non appena ricevuto il cucciolo. In realtà il cucciolo non è mai arrivato: da qui la denuncia in polizia con gli investigatori che, attraverso la carta poste pay sulla quale era stato effettuato il versamento e l’utenza cellulare utilizzata per i contatti, sono risaliti risalire all’identità della donna accusata della truffa.