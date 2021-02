Siracusa, non si ferma all'alt e aggredisce i poliziotti: arrestato

Dovrà rispondere di resistenza, violenza e minaccia a pubblico ufficiale: si tratta di Stafano Aglianò, 21 anni di Siracusa.

Ieri pomeriggio ad un posto di controllo in via Cuma, il giovane, a bordo di un motociclo Honda SH 300, non si ferma all'alt dei poliziotti ma accelera sfiorando l'agente. Viene comunque bloccato e reagisce prima con ingiurie e poi colpendo il poliziotto con uno schiaffo al viso e poi con il casco. Non si ferma nenache dopo l'intervento degli altri poliziotti, sferrando calci.

Da qui gli arresti domiciliari.