Enna, troppi contagi: asili, scuole e università chiusi per 15 giorni

Asili, scuole di ogni ordine e grado e università chiuse a Enna fino al 13 marzo per fare fronte alla "mutata situazione epidemiologica, con un incremento sensibile dei casi di positività" al Covid-19. E' la decisione del sindaco di Enna, Maurizio Dipietro, che ha emesso un'ordinanza che dispone il blocco delle lezioni in presenza per 15 giorni. La decisione è legata alla "presenza in ambito scolastico del personale e degli alunni" di casi positivi e che "l''incremento attiene indifferentemente tutte le fasce d'età della popolazione scolastica, che ha visto già la sospensione temporanea dell'attività didattica di cinque classi in cinque diversi istituti e della Scuola dell'Infanzia".