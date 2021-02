Priolo, oggi e domani distribuzione mascherine al Cerica

Oggi e domani saranno distribuite nuove mascherine ai residenti di Priolo. L’iniziativa è stata disposta dal sindaco, Pippo Gianni, a tutela della salute della popolazione, d’intesa con il Direttore Generale del Dipartimento Regionale di Protezione Civile, Salvatore Cocina, con l’sssessore al ramo, Santo Gozzo e con il Disaster Manager Gianni Attard.

Le mascherine, 4 per ogni componente del nucleo familiare, saranno distribuite gratuitamente ad ogni capofamiglia in modalità drive in, dalle 8:30 alle 18:30 di oggi e domani domenica 28 febbraio, presso la sede operativa della Protezione Civile.

“Il Cerica - ha ricordato il primo cittadino - è comunque servito di servizio pullman per coloro che non potessero recarsi sul posto in automobile. Gli over 75 potranno inoltre richiedere il servizio di consegna a domicilio a partire da lunedì, chiamando il numero 0931 779200 e comunicando il proprio nome, cognome, indirizzo ed età”