Siracusa, cominciata la vaccinazione dei docenti under 55

E' iniziata anche in provincia di Siracusa la somministrazione del vaccino Astrazeneca al personale scolastico docente e non docente under 55 delle scuole statali. A regime saranno attive numerose postazioni vaccinali sparse sul territorio che via via,si stanno approntando in tutti i comuni della provincia.

Per la vaccinazione del personale scolastico, le prime postazioni, con una programmazione di almeno 40 vaccinazioni al giorno per postazione, sono state allestiste da ieri mattina a Siracusa nella sede del Pte 118 diretto da Gioacchina Caruso, nell’area ex Onp di contrada Pizzuta, del Semp e della Radiologia dell’ospedale Umberto primo diretta da Giuseppe Capodieci, ad Augusta, Melilli, Sortino, Lentini e nei prossimi giorni anche in altri Comuni, con un calendario organizzato per tutta la settimana mentre è già partita, con la collaborazione, tra gli altri, di Marisicilia per gli aspetti organizzativi ed esecutivi e dei comandanti dei vari Comandi provinciali, anche la vaccinazione delle Forze Armate e di Polizia.

Le procedure per le prenotazioni del personale docente e non docente delle scuole statali, i cui nominativi sono stati comunicati alla Regione dai ministeri competenti, sono analoghe a quelle già in atto per la popolazione over 80 attraverso la piattaforma della struttura commissariale nazionale, gestita da Poste Italiane, (prenotazioni.vaccinicovid.gov.it) o mediante il portale siciliacoronavirus.it accessibili anche dalla home page del sito internet dell’Asp di Siracusa www.asp.sr.it.

Oltre alla modalità online, è possibile prenotare anche attraverso il call center dedicato, telefonando al numero verde 800.00.99.66 attivo da lunedì al venerdì dalle 9 alle 18 (esclusi sabato e festivi) e tramite il nuovo canale costituito dai portalettere di Poste Italiane e anche dai Postamat

Nei prossimi giorni, una volta completato l’allineamento dei dati forniti dai ministeri, il servizio sarà esteso al restante personale dell’intero mondo scolastico (asili comunali, scuole regionali, enti Oif, scuole paritarie) fino alla classe 1956 compresa. Verrà, quindi, allargato il target anagrafico, come disposto dalle nuove normative nazionali per il vaccino Astrazeneca, ovvero cittadini dai 18 ai 65 anni.