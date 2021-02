Operazione di polizia marittima alla foce del Simeto

Operazione di Polizia Marittima all'alba di oggi condotta dai militari della Guardia Costiera di Catania e di Augusta, nella zona di mare antistante la foce del fiume Simeto. L’attività ha visto impegnati mezzi navali e terrestri, nel contrasto delle attività di pesca illegale di “novellame di sarda” e dell’uso di attrezzi vietati.

Su alcune piccole barche da diporto sono stati rinvenuti oltre 650 metri di “sciabica”, rete da “posta” armata con il cosiddetto “Velo”, utilizzata per la pesca del novellame. A bordo di una unità da pesca professionale, è stato trovato “rossetto” per la cui cattura il motopesca non è autorizzato, oltre ad attrezzature non conformi.

Le attrezzature in questione sono tutte state sottoposte a sequestro, mentre il pescato, dopo essere stato sottoposto ad accertamento sanitario e giudicato idoneo al consumo umano, è stato donato in beneficenza ad enti caritatevoli. I pescatori abusivi sono stati sanzionati per 5 mila euro.