Priolo, nuove assunzioni al Comune: ecco le figure richieste

Nuove assunzioni al Comune di Priolo: le selezioni sono rivolte a varie figure professionali, che saranno inserite in pianta stabile nell’organico dell’Ente.

Queste le figure richieste:

1 posto di Istruttore Direttivo Amministrativo - Cat. D-D1;

1 posto di Istruttore Direttivo Amministrativo-Legale - Cat.D-D1, con riserva alle categorie protette;

1 posto di Istruttore Direttivo Tecnico - Ambientale - Cat. D-D1, con riserva alle categorie protette;

4 posti di Istruttore Contabile - Cat. C-C1, con riserva di 2 posti al personale interno;

2 posti rimanenti dei 4 complessivamente previsti di Istruttore Amministrativo - Cat. C-C1, concorso interamente riservato al personale interno;

2 posti di Istruttore Tecnico, Cat. C-C1, di cui 1 posto con riserva al personale interno;

4 posti di Agente di Polizia Municipale, Cat. C-C1, con riserva di 2 posti al personale interno.

Il personale interno potrà partecipare ai concorsi solo se in possesso del titolo di studio richiesto per l’accesso dall’esterno.

Le domande di partecipazione sono pubblicate sul sito istituzionale del Comune di Priolo Gargallo e dovranno essere presentate entro 30 giorni.

“Grazie a queste assunzioni - ha commentato il sindaco Pippo Gianni - garantiremo nuova occupazione e andremo ad implementare l’organico dell’Ente. Un passo necessario - ha continuato - per garantire il ricambio generazionale dopo vari pensionamenti; verranno così rafforzati diversi settori, con nuove professionalità e competenze che miglioreranno gli standard dei servizi comunali"