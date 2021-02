Nel Siracusano, siglato protocollo tra sindacati e Distretto 46

Secondo protocollo d’intesa sul welfare in provincia di Siracusa. È stato siglato da Cgil e Spi Cgil, Cisl e Fnp Cisl e Uilp Uil e Uil Siracusa, guidate rispettivamente da Roberto Alosi e Valeria Tranchina, Vera Carasi e Vito Polizzi, e Luisella Lionti ed Emanuele Sorrentino, insieme ai Comuni del Distretto 46 che comprende i Comuni di Noto, Avola, Pachino, Portopalo di Capo Passero e Rosolini.

Il documento, sottoscritto da Corrado Bonfanti, sindaco di Noto, comune capofila del distretto, allarga anche a questa zona la promozione di politiche di sostegno mirando a potenziare il welfare pubblico come strumento funzionale per lo sviluppo economico e sociale

Così come per il distretto “Valle dell’Anapo” anche per il distretto 46 sarà istituito un tavolo di lavoro permanente per analizzare gli obiettivi, monitorare le azioni, i processi e valutare i risultati raggiunti.

"Ci sono ingenti risorse stanziate e destinate ai Distretti socio-sanitari - hanno concluso Alosi, Carasi, Lionti, Tranchina, Polizzi e Sorrentino – Si tratta di milioni di euro che possono migliorare la qualità della vita dell’intera comunità con asili, centri anziani, centri sociali, residenza popolare, assistenza socio sanitaria ad anziani e non autosufficienti e altro ancora".