Melilli, vaccinazione anticovid al Poliambulatorio

Melilli tra i punti di riferimento della Sicilia Orientale dove è possibile somministrare il vaccino di prevenzione del Covid-19.

Lo comunica il sindaco Giuseppe Carta che invita quindi la popolazione a sottoporvisi: "Cominciamo con il personale docente e, a seguire, sarà data priorità al personale Ata delle scuole che, seguendo la procedura, dovrà prenotarsi accedendo al portale della Regione Sicilia".

La location individuata è quella del Poliambulatorio di Melilli "che - annuncia il sindaco Carta - a breve diventerà ancora più funzionale e centrale sia per la prevenzione sanitaria, come il caso del Covid, che per quella specifica di natura oncologica. Obiettivo di questa Amministrazione è, difatti, ottenere le autorizzazioni utili ad avviare laboratori di screening mirati a contrastare le malattie tumorali".