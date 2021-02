Siracusa, controlli antidroga: 2 denunce e sequestro di stupefacente

Giovane pusher di 21 anni sorpreso dalla Guardia di Finanza in piazza Euripide a Siracusa mentre cedeva droga ad un acquirente.

A seguito di perquisizione, i militari delle fiamme gialle hanno rinvenuto e sequestrato un’altra dose di sostanza stupefacente per complessivi 7 grammi di marijuana.

Nel corso dei controlli sul rispetto delle norme per il contenimento dell’emergenza sanitaria, nella zona delle “case parcheggio” i "Baschi verdi”, notando la presenza di diversi ragazzi all’ingresso di una palazzina, hanno denunciato un giovane per spaccio.

Nella zona circostante sono state ritrovate 76 dosi di cocaina nascoste all’interno di una cassetta antincendio collocata nel vano scala della palazzina adiacente al luogo del controllo.

Indagini in corso per individuare i canali di approvvigionamento dei pusher.