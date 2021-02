Siracusa, finanziato per 2,5 milioni al Comune l'acquisto di 10 bus a metano

Finanziato dall'assessorato regionale delle Infrastrutture e della mobilità, l'acquisto di 10 autobus a metano a favore del Comune di Siracusa nell'ambito di Agenda Urbana.

Le risorse assegnate, così come richiesto dall'amministrazione, amontano a 2,5 milioni di euro nell'ambito dei finanziamenti concessi dall'Unione Europea per il rinnovamento delle flotte di trasporto pubblico urbano. Il decreto mette il Comune nelle condizioni di avviare le procedure di gara; ai 10 bus a metano se ne aggiungeranno presto altri due elettrici che il Comune comprerà grazie ai fondi del Collegato ambientale. Saranno acquistati autobus di varie dimensioni e a basso impatto.

“L'acquisto dei 10 bus navetta – affermano il sindaco, Francesco Italia e l'assessore ai Trasporti e diritto alla mobilità, Maura Fontana – consentirà di avviare tutti quei progetti che l'amministrazione ha in programma, come l'ampliamento della Ztl o il servizio di collegamento con le zone balneari coerentemente con i piani dell'Ue in tema di sostenibilità ambientale”.