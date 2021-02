Siracusa, prove tecniche di illuminazione sulla strada per Belvedere

Sono iniziate ieri le prove tecniche per l’illuminazione della Belvedere-Siracusa, così da mettere in sicurezza l'arteria spesso teatro di incidenti anche mortali. Lo dichiarano Vincenzo Vinciullo, Mauro Basile, Fabio Alota e Salvatore Castagnino.

"Siamo soddisfatti di questo risultato ottenuto grazie alla collaborazione tra il Ministero delle Infrastrutture e la nostra Provincia.

Adesso - concludono - attendiamo fiduciosi l’inizio del secondo lotto e l’aggiudicazione del terzo per poter avere un’illuminazione completa di tutta arteria viaria".