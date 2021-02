Legge di stabilità, approvati emendamenti Cafeo su Inda, Irsap, Museo del Papiro e Canale Galermi

Approvati nelle commissioni di merito gli emendamenti alle legge di Stabilità Regionale.

A darne l’annuncio è Giovanni Cafeo, parlamentare regionale di Italia Viva e Segretario della III Commissione Ars Attività Produttive. "Dopo il passaggio in commissione Bilancio - riferisce - toccherà poi all’Aula procedere all’approvazione definitiva”.

“Nello specifico – spiega Cafeo – gli emendamenti riguardano la dotazione finanziaria per l’Inda, incrementata per il triennio 2021/2023 di ulteriori 50 mila euro l’anno, i contributi a copertura degli oneri di funzionamento del Museo internazionale del Papiro di Siracusa, pari a 50 mila euro e l’impegno di spesa per la manutenzione del Canale Galermi, previsto in 500 mila euro”.

“Presentati anche due emendamenti sull’Irsap – prosegue l’On. Cafeo – il primo sul personale dei disciolti consorzi Asi, mentre il secondo interviene sul limite del trattamento economico annuo complessivo lordo, costituito dal trattamento retributivo fondamentale, comprese le componenti accessorie aventi carattere fisso e continuativo"