Siracusa, in casa pistola e cartucce: arrestato 22enne

In casa una pistola giocattolo modificata e alcune cartucce: sono state trovate dagli investigatori della Squadra Mobile di Siracusa alla Mazzarrona all’interno di un’abitazione del 22enne Marco Cancelliere.

La pistola era un’arma giocattolo modificata artigianalmente, dotata di tutti i congegni di sparo compreso un caricatore fornito di cartuccia.

Trovate anche altre due cartucce, anch’esse realizzate, artigianalmente, per la stessa pistola.

Per il 22enne sono scattati i domiciliari.