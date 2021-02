Vaccini per i docenti in Sicilia, via alla prenotazione

Al via la campagna vaccinale anti-Covid anche per gli insegnanti siciliani.

Da oggi la piattaforma gestita da Poste sarà dedicata alla prenotazione dei vaccini per il personale scolastico sotto i 55 anni che potranno prenotare tramite la piattaforma della struttura commissariale nazionale, gestita da Poste Italiane, (www.prenotazioni.vaccinicovid.gov.it) o mediante il portale siciliacoronavirus.it. o attraverso il call center dedicato - telefonando al numero verde 800.00.99.66 attivo da lunedì al venerdì dalle 9 alle 18 e tramite il nuovo canale costituito dai portalettere di Poste Italiane che da oggi possono inserire in agenda gli appuntamenti richiesti dai cittadini appartenenti alle categorie interessate.

Nei prossimi giorni il servizio sarà esteso al restante personale dell’intero mondo scolastico (asili comunali, scuole regionali, enti Oif, scuole paritarie, etc) fino alla classe 1956 compresa.