Siracusa, sindacati metalmeccanici: "Uscai in tutto il petrolchimico e vaccinazione prioritaria"

Convocazione del “Comitato Territoriale per la Sicurezza per il settore Metalmeccanico”: è stata chiesta dai segretari di Fiom, Fim e Uilm Siracusa per richiedere alle istituzioni competenti l’allargamento a tutto il petrolchimico della Uscai istituita il 20 novembre scorso all'Isab-Lukoil e per ottenere l’inserimento dei lavoratori metalmeccanici tra le categorie interessate alla campagna di vaccinazione prioritaria.

"Occorre ancora lavorare - spiegano Angelo Sardella, Antonio Recano e Santo Genovese - per creare le condizioni necessarie alla nascita di strutture permanenti per la prevenzione e la tutela della salute in un’area industriale dove insistono migliaia di lavoratori".