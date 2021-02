Siracusa, manutenzione stradale: affidati i lavori

Al via nelle prossime settimane i lavori di manutenzione di diverse strade di Siracusa.

Saranno eseguiti dalla ditta Edil PF di Floridia che si è aggiudicata la trattativa, presentando una offerta di 48.500 euro sull’importo di gara da ribassare, pari a poco più di 55.000 euro.

“Lavori non più differibili e che hanno causato disagi sia ai residenti sia a quanti, con messi privati o pubblici, si trovano a transitare su queste strade”: lo dichiarano il sindaco, Francesco Italia e l’assessore alla Mobilità, Maura Fontana. Quest’ultima, nelle scorse settimane, aveva incontrato gli enti gestori dei sottoservizi, a cui il Comune ha contestato le modalità di ripristino degli allacci o la qualità dei lavori eseguiti per la realizzazione delle opere di loro competenza.

“Tracce irregolari e spesso aperte, modalità di esecuzione dei lavori non sempre a regola d’arte- aggiungono sindaco ed assessore- incidono infatti in maniera significativa sulla condizione del sedime stradale, causando danni enormi ai cittadini e alle casse comunali”.