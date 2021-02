Canicattini Bagni da oggi Covid free: nessun positivo e nessuno in isolamento

Il Comune di Canicattini Bagni azzera la curva dei contagi covid e da oggi è “Covid Free”: nessun positivo al virus né tantomeno persone in isolamento.

"Un dato che rassicura l’intera cittadinanza – affermano il sindaco Marilena Miceli e l’assessore alla Sanità, Mariangela Scirpo - ma che nello stesso tempo non deve fare abbassare la guardia, in particolare in questo delicato momento di diffusione in varie zone del Paese delle cosiddette “varianti” del virus. Bisogna tenere alta l’attenzione e garantire una maggiore responsabilità in questa fase, quella tanto attesa, delle vaccinazioni".

Intanto, da lunedì prossimo 1 marzo, presso lo Sportello-Front Office del Comune, all’ingresso del Palazzo Municipale, inizierà la distribuzione alla popolazione delle mascherine chirurgiche (2 ad abitante) inviate dal Dipartimento Regionale di Protezione Civile.