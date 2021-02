Siti Unesco del Sud Est, bando di concorso per marchi e grafica

Bando di concorso per trovare marchi e grafica coordinata ai siti Unesco del Sud Est Siciliano: uno per le “Città Tardo Barocche del Val di Noto” e l'atro per “Siracusa e le necropoli rupestri di Pantalica”. I marchi e le immagini grafiche coordinate, vincitrici del bando, saranno utilizzati nelle azioni di marketing e di promozione collegate ai Siti Unesco.

Il bando di concorso scade il 24 marzo ed è rivolto a società, agenzie e/o studi di grafica, design, pubblicità, comunicazione; a grafici, designer e architetti che esercitano attività professionale in forma documentata come liberi professionisti o come dipendenti di studi, agenzie, aziende o altri enti; a studenti regolarmente iscritti e laureati delle università di architettura, comunicazione, grafica, design o belle arti. I soggetti possono anche presentarsi in gruppo.

A scegliere le migliori idee progettuali sarà un’apposita commissione. I primi classificati nei due siti riceveranno un premio di 2.500 euro.