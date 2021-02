Siracusa, eseguiti due ordini di carcerazione

Due gli ordini di carcerazione eseguiti dalla Squadra mobile di Siracusa.

Il primo emesso dalla Corte di Appello di Catania, a carico di Sebastiano Tinè di 38 anni, in atto sottoposto alla misura degli arresti domiciliari con precedenti per reati contro il patrimonio, stupefacenti, armi ed evasione.

Nel secondo caso si tratta di un ordine di carcerazione per pene concorrenti, emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Caltanissetta, a caurico di Alessandro Incognito di 43 anni.

L’uomo deve espiare 5 anni e 9 mesi per una condanna per truffa e sostituzione di persona.