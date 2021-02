Lentini, maltrattamenti a moglie e figli: arrestato 41enne

Maltrattamenti, lesioni, minacce aggravate e violenza sessuale, commessi nei confronti della moglie di 37 anni e maltrattamenti, lesioni e minacce aggravate verso i due figli minori. Con queste accuse ieri sera la polizia ha arrestato un lentinese di 41 anni, in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal Gip presso il Tribunale di Siracusa, su richiesta del Pubblico Ministero, Federica Zambon, dopo l'attivazione della procedura "Codice Rosso"

Le condotte sono state messe in atto dall’anno scorso e fino ad oggi. Il provvedimento restrittivo scaturisce da due denunce presentate in Commissariato nelle quali la donna ha riferito di essere vittima di violenza e sopraffazione domestica da parte del marito.

Da qui per l'uomo l'arresto e il suo trasferimento in carcere.