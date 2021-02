Siracusa, tenta di occupare abusivamente un'abitazione: denunciato 48enne

Approfitta dell'anziana proprietaria di un'abitazione in via Antonello da Messina per impossessarsene.

E' accaduto nel tardo pomeriggio di ieri, agenti delle Volanti sono intervenuti per una segnalazione di furto in un’abitazione.

L'uomo, un 48enne, che aveva già cercato di forzare la porta d'ingresso, è stato denunciato per violazione di domicilio, porto ingiustificato di arma da taglio e per danneggiamento.